PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kriminalpolizei ermittelt wegen antisemitisch motivierter Straftat in Erfurt

Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer antisemitisch motivierten Straftat in Erfurt (siehe Pressemeldung vom 26.09.2025: "Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff in der Straßenbahn").

Freitagmorgen kurz nach 06:35 Uhr stieg ein Unbekannter im Bereich des Klinikums Erfurt in die Straßenbahnlinie 3 Richtung Europaplatz. Dort traf er auf einen 24-jährigen Fahrgast. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte der Täter bei diesem eine Kette mit einem Davidstern und versuchte in der Folge, den Mann aus der Bahn zu ziehen. Dabei trat er ihn mehrfach gegen die Körperseite.

An der Haltestelle "Straße der Nationen" verließ der Täter die Straßenbahn. Als der 24-Jährige wenig später am Europaplatz ausstieg, trafen beide erneut aufeinander. Der Angreifer bedrohte ihn erneut, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte dieser nicht festgestellt werden.

Der Geschädigte beschrieb den Täter folgendermaßen: etwa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, deutscher Phänotyp, blonde kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Bauarbeiterhose mit grünen aufgesetzten Taschen sowie schwarzen Arbeitsschuhen.

Die Auseinandersetzung in der Straßenbahn wurde nach bisherigen Erkenntnissen von mehreren Fahrgästen beobachtet. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0251723 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:37

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff in Straßenbahn

    Erfurt (ots) - Am Freitagmorgen kam es in einer Straßenbahn der Linie 3 in Erfurt zu einem tätlichen Angriff. Gegen 06:35 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann im Bereich des Klinikums in Richtung Europaplatz zu. Während der Fahrt griff er einen 24-jährigen Fahrgast an, beleidigte ihn, schlug mehrfach auf ihn ein und versuchte, ihn aus der Bahn zu ziehen. Als dies misslang, ließ der Täter von dem Mann ab und stieg ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:36

    LPI-EF: Berauschter Autofahrer ohne Führerschein

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen war. Der Mann war am Dienstag mit einem VW in Kölleda unterwegs, als er von einer Streifenbesatzung angehalten wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:36

    LPI-EF: Einbruch in Garage

    Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte eine Garage in Sömmerda auf. Die Täter öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie eine Musikbox sowie weitere elektronische Geräte im Gesamtwert von rund 360 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Besitzer den Einbruch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren