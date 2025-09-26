Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kriminalpolizei ermittelt wegen antisemitisch motivierter Straftat in Erfurt

Erfurt (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer antisemitisch motivierten Straftat in Erfurt (siehe Pressemeldung vom 26.09.2025: "Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff in der Straßenbahn").

Freitagmorgen kurz nach 06:35 Uhr stieg ein Unbekannter im Bereich des Klinikums Erfurt in die Straßenbahnlinie 3 Richtung Europaplatz. Dort traf er auf einen 24-jährigen Fahrgast. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte der Täter bei diesem eine Kette mit einem Davidstern und versuchte in der Folge, den Mann aus der Bahn zu ziehen. Dabei trat er ihn mehrfach gegen die Körperseite.

An der Haltestelle "Straße der Nationen" verließ der Täter die Straßenbahn. Als der 24-Jährige wenig später am Europaplatz ausstieg, trafen beide erneut aufeinander. Der Angreifer bedrohte ihn erneut, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte dieser nicht festgestellt werden.

Der Geschädigte beschrieb den Täter folgendermaßen: etwa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, deutscher Phänotyp, blonde kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Bauarbeiterhose mit grünen aufgesetzten Taschen sowie schwarzen Arbeitsschuhen.

Die Auseinandersetzung in der Straßenbahn wurde nach bisherigen Erkenntnissen von mehreren Fahrgästen beobachtet. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0251723 zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell