Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Autofahrer ohne Führerschein

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen war. Der Mann war am Dienstag mit einem VW in Kölleda unterwegs, als er von einer Streifenbesatzung angehalten wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte zudem positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
