POL-S: 23-Jährigen angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (12.06.2025) einen 23 Jahre alten Mann in der Mönchsbergstraße angegriffen und zu Boden geschlagen. Der junge Mann war gegen 18.45 Uhr zu Fuß unterwegs, als er auf Höhe der Markelsheimer Straße drei unbekannte Männer überholte. Zwei der Männer griffen den 23-Jährigen nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung an und schlugen und traten auf ihn ein, bevor sie von ihm abließen und flüchteten. Einer der Unbekannten war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte gebräunte Haut und schwarze kurze Haare. Er trug ein weißes Hemd und eine blaue Jeans. Sein Komplize war ebenfalls 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte gebräunte Haut, schwarze kurze Haare und trug ein blaues Fußballtrikot. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

