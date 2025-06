Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Samstagabend (21.06.2025) beobachtete gegen 21.30 Uhr ein aufmerksamer Anwohner in der Mergentheimer Straße, wie eine Person über eine Katzentreppe zum Fenster eines Wintergartens kletterte. Anschließend drückte der vermeintliche Einbrecher die Fenstersicherung gewaltsam auf und gelangte so in den Wintergarten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten kurze Zeit später den Mann, der sich im Wintergarten versteckt hatte, widerstandslos festnehmen. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der 37-jährige Pole wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der am 22.06.2025 Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

