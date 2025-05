Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Gartenlaube eingebrochen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 27.05.2025 gegen 15:00 Uhr teilte ein aufgeregter 37-jähriger Mann telefonisch mit, dass er auf der Videoüberwachung seines Gartens sieht, wie ein fremder Mann in seinem Garten ist. Bei Eintreffen der Polizei in der Kleingartenanlage am Kirchsteig in Zeulenroda, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Gartenlaube und verbrachte möglicherweise mehrere Tage in der Laube. Die Greizer Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls, da der Täter auch einen Rasenmäher und einen Kachelofen entwendete. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren 3-stelligen Wert. (BF)

