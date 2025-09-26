PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde in Erfurt ein 47-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war auf dem Stadtweg in Richtung Wilhelm-Busch-Straße unterwegs gewesen. Eine 66-jährige Autofahrerin kam ihm entgegen und wollte nach links in die Häßlerstraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 47-Jährige kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:35

    LPI-EF: Diebstahl von Lkw-Teilen

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte Teile eines Lkw, der am Krämpferufer abgestellt war. Die Täter bauten die Gurtwinde der Ladefläche ab und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von etwa 4.000 Euro. An der Halterung entstand zusätzlicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:34

    LPI-EF: Einbruch in Restaurant

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zugang und gelangten in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld sowie mehrere Tablets. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von über 8.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Donnerstagmorgen bemerkten Mitarbeiter den Einbruch und informierten die Polizei. Beamte sicherten Spuren ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:38

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit unbekanntem Fußgänger

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Dienstagabend, gegen 20:09 Uhr, kam es auf der L 1054 zwischen Weißensee und Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Mann, der am rechten Fahrbahnrand unterwegs gewesen war, wurde durch den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Fahrzeugs touchiert und kam dabei zu Fall. Der Unfallverursacher sowie ein Zeuge sprachen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren