Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde in Erfurt ein 47-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war auf dem Stadtweg in Richtung Wilhelm-Busch-Straße unterwegs gewesen. Eine 66-jährige Autofahrerin kam ihm entgegen und wollte nach links in die Häßlerstraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 47-Jährige kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (SE)

