FW-W: Rauchentwicklung in einem ICE

Um 22:59 Uhr wurde am 30.04.2025 die Feuerwehr Wuppertal über einen Brand in einem Zug am Wuppertaler Hauptbahnhof informiert. Der Lokführer eines im Bahnhof stehenden Intercity-Express hatte ein Knallgeräusch mit anschließender Rauchentwicklung in einem technischen Betriebsraum des Steuerwagens wahrgenommen. Durch die Feuerwehr wurde der Bereich von Einsatzkräften unter Atemschutz kontrolliert. Die betroffenen Bereiche wurden belüftet und entraucht. Ein offener Brand konnte nicht festgestellt werden. Die Fahrgäste des Intercity-Express wurde in einem Ersatzzug weitertransportiert. Aufgrund der Erstmeldung war die Feuerwehr Wuppertal mit insgesamt ca. 50 Einsatzkräften ausgerückt und der gesamte Zugverkehr eingestellt worden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es am Busbahnhof des Hauptbahnhofes zu Verkehrseinschränkungen.

