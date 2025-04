Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer im Gebäude

Wuppertal (ots)

Am 25.4.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 17:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Kölner Straße alarmiert. Bereits bei der Anfahrt wurde gemeldet, dass noch Bewohner in ihren Wohnungen seien und dass ein Verlassen des Gebäudes auf Grund eines verrauchten Treppenraumes nicht möglich ist. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung und es machten sich mehrere Menschen an Fenstern bemerkbar. Drei Personen wurden mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet und weitere drei Personen konnten, nachdem der Treppenraum rauchfrei und sicher war, zu Fuß aus dem Gebäude geführt werden. Insgesamt wurden sieben Personen vom Rettungsdienst betreut und untersucht, wovon eine Person zur Weiterbehandlung in eine Wuppertaler Klinik transportiert wurde. Das Feuer im Keller des Gebäudes konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Teile des Kellers sind beschädigt, aber die Wohneinheiten waren nicht betroffen, so dass nach Abschluss aller Maßnahmen diese von den Bewohnern wieder betreten werden konnten. Eingesetzt waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr mit drei Führungsdiensten, vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Leitender Notarzt. Gegen 20:15 war der Einsatz beendet.

