Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand im Gebäude

Wuppertal (ots)

Am Freitagmorgen den 25.04.2025 gegen 03:20 Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Vollbrand eines Gebäudes am Westring alarmiert. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte bestätigten sich die Meldungen, ein ca. 160m² großes Gebäude stand in Vollbrand. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, sodass umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen wurde. Durch den Einsatz mehrerer C-Strahlrohre war der Brand schnell unter Kontrolle. Derzeit laufen noch umfangreiche Nachlöscharbeiten. Der Einsatz dauert weiter an. Derzeit sind ca. 25 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Teils wurden die verwaisten Wachen von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

