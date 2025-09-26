Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Restaurant
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zugang und gelangten in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld sowie mehrere Tablets. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von über 8.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Donnerstagmorgen bemerkten Mitarbeiter den Einbruch und informierten die Polizei. Beamte sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell