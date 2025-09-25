Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag entzog sich in Erfurt ein 50-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Vieselbach. Trotz Anhaltesignalen der Polizei beschleunigte der Mann und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über Großmölsen in Richtung Weimar. Auf seiner Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln. In Weimar konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Verletzt wurde niemand. An den Funkstreifenwagen entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zudem wurden eine Hauswand sowie ein Fahrrad beschädigt, wodurch ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und an dem Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. (SE)

