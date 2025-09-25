Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Kleingartenanlage

Sömmerda (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Sömmerda gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein bislang Unbekannter mehrere Holzpaletten in Brand. Die Flammen breiteten sich anschließend aus und griffen auf eine benachbarte Parzelle über. Dabei wurden unter anderem ein Zaun, ein Pavillon sowie Gartenmöbel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. (SE)

