Am Mittwoch stießen auf der B465 bei Eberhardzell zwei Autos zusammen.

Der Unfall ereignete sich um 17 Uhr. Eine 18-Jährige war mit ihrem Mazda auf der K7569 in Richtung B465 unterwegs. Nachdem sie zunächst an der Einmündung anhielt, fuhr sie in die Bundesstraße ein. Ein 20-Jähriger kam mit seinem VW von links aus Richtung Oberessendorf und hatte Vorfahrt. Die Mazda-Fahrerin stieß mit ihrer Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des VW. Infolge der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Pkw. Beide Unfallbeteiligte hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mazda auf 10.000 Euro, den am VW auf 5.000 Euro.

