Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Drei Autos waren am Mittwoch an einem Unfall auf der B19 beteiligt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem VW ID.7 von Heidenheim in Richtung Königsbronn. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Danach prallte der VW noch gegen den VW Passat einer 40-Jährigen. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher sowie die Insassen des Wohnmbobils, ein 67-Jähriger und eine 73-Jährige, leicht verletzt. Die Fahrerin des VW Passat erlitt schwere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die drei Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Gegen 10.40 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt.

