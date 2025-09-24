Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Geldkassette geraubt

Am Dienstag soll ein 23-Jähriger einen Raub in Göppingen begangen haben.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.45 Uhr soll der 23-Jährige das Geschäft in der Holzheimer Straße betreten haben. Dort begab er sich zielgerichtet zur Kasse. Er zog ein Reizstoffsprühgerät und sprühte damit einer Angestellten in das Gesicht. Danach griff der Täter nach einer Geldkassette und flüchtete damit aus dem Geschäft. Ein Zeuge verfolgte den Mann bis auf Höhe des Freibades. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach dem Täter. Gegen 19 Uhr nahm die Polizei den 23-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Auf ihn passte die Personenbeschreibung. Das Raubgut und das Pfefferspray konnte bei ihm nicht mehr gefunden werden. Er kam auf ein Polizeirevier. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der 23-Jährige zur Prüfung der Haftfrage vorläufig festgenommen. Diese wurde am Mittwoch verneint und der Mann kam am Mittwoch wieder auf freien Fuß.

