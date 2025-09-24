Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Heuballen auf Tieflader verrutscht

Am Dienstag kam es bei Mietingen zu einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Lkw.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 7515 zwischen Mietingen und dem Ortsteil Baltringen. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Deutz-Traktor und Anhänger in Richtung Mietingen. Auf dem Auflieger hatte er zwölf Heurundballen in Folie verpackt geladen. Wie die Polizei weiter berichtet, kam dem landwirtschaftlichen Gespann auf der Strecke ein Lkw entgegen. Der 24-jährige Lasterfahrer erkannte, dass die Fahrbahnbreite wohl nicht ausreichen würde. Um eine seitlichen Kollision zu verhindern, lenkte er sein Gefährt nach rechts in den Seitenstreifen. Dort rutschte er nach rechts und streifte mit dem MAN einige Meter an der Schutzplanke entlang, ehe der Laster zum Stehen kam. Trotz Ausweichmanöver kam es bei der Vorbeifahrt des landwirtschaftlichen Gespanns zu einem Kontakt zwischen dem linken Außenspiegel des Lkws und den auf dem Tieflader geladenen Heuballen. Das wurde von dem 22-Jährigen wohl nicht bemerkt und der setzte seine Fahrt fort. Ein ihm nachfolgender Autofahrer hatte das mitbekommen und nahm die Verfolgung auf. Nach kurzer Fahrt konnte der Zeuge den Traktorfahrer stoppen und ihn auf den Unfall aufmerksam machen. Die Polizei Laupheim kam und nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Dabei stellten die Ermittler fest, dass offenbar noch vor dem seitlichen Zusammenstoß die Ladung auf dem Anhänger verrutscht war und die Heuballen in die Fahrbahnmitte ragten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden am Lkw auf ca. 2.000 Euro, den an den Schutzplanken auf ca. 4.000 Euro.

