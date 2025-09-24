Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Dienstag fuhr ein Unbekannter in Königsbronn gegen ein geparktes Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr. Der Mercedes parkte am rechten Fahrbahnrand in der Brenzquellstraße. Dort fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Mercedes und beschädigte dessen vorderen Kotflügel. Der Verursacher fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei Giengen nahm den Verkehrsunfall auf und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnr. 07322/96530 zu melden.

++++ 1853095

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

