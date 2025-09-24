PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auf die Gegenspur geraten
Am Montagabend kam ein 20-Jähriger bei Laichingen auf die Gegenfahrbahn.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Der 20-jährige Audi-Fahrer fuhr auf der Landstraße von Laichingen in Richtung Westerheim. Da er sich wohl während der Fahrt noch angurten wollte, kam er hierbei aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der 62-jährige Ford-Fahrer verletzte sich beim Unfall leicht. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Gesamtschaden auf 6.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Ford.

++++1848707

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

