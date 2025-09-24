Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Dienstag verursachte ein 35-Jähriger in Heidenheim Sachschaden.

Um 19.30 Uhr war der 35-Jährige mit seinem Daihatsu in der Brenzstraße unterwegs. Er fuhr auf der Geradeausspur in stadtauswärtiger Richtung. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Da er sich wohl nicht rechtzeitig auf die Linksabbiegespur eingeordnet hatte, fuhr dort bereits ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes neben ihm. Beim Fahrstreifenwechsel stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Beide Pkw blieben fahrbereit. Den Schaden am Daihatsu schätzt die Polizei auf 2.000 Euro, den am Mercedes auf 3.000 Euro.

