Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Verletzte Radfahrerin liegen lassen

Ein Auto hat am Dienstag nach einem Unfall in Eislingen die Flucht ergriffen. Nun sucht die Polizei Zeugen und den flüchtigen weißen Kombi.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 10.45 Uhr in der Schlosssstraße. Eine 42-Jährige war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dahinter fuhr wohl ein weißer Kombi. Auf Höhe eines Supermarktes fuhr der unbekannte Fahrzeugführer aus bisher unbekannter Ursache auf die Radfahrerin auf. Dadurch kam die Radlerin zu Fall und stürzte auf die Straße. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Eine entgegenkommende Radfahrerin hatte das mitbekommen und leistete sofort Erste Hilfe. Unbeachtet davon fuhr der weiße Kombi in Richtung Stadtmitte weiter, ohne bei der Verletzten Hilfe zu leisten oder einen Notruf abzusetzen. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in eine Klinik. Bei dem heftigen Auffahrunfall wurde an dem Pedelec das hintere Rad verbogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt jetzt und sucht das unbekannte Fluchtfahrzeug. Das müsste an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt sein. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, den mutmaßlich flüchtigen Fahrer kennt oder Hinweise auf ihn geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07335/96260 zu melden.

Wird jemand verletzt, so verfolgt die Polizei nicht nur die Verursacher sondern hilft den Verletzten mit ihren Ermittlungen auch, deren Schaden ersetzt zu bekommen. Hier können auch Zeugen helfen. Mit ihrer "Aktion Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, richtig zu handeln: www.aktion-tu-was.de.

++++1850841

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell