Am Montag entwendete ein Unbekannter einen E-Scooter in Heidenheim a.d. Brenz.

Der E-Scooter stand am Vormittag in der Clichystraße vor einem Schulgebäude. Gesichert hatte der Eigentümer den E-Roller nicht, sodass der Dieb das Fahrzeug einfach mitnehmen konnte. Der Diebstahl wurde zwischen 9.30 Uhr und 12.45 Uhr begangen, so die Polizei weiter. Nach der Diebstahlsfeststellung führte der Besitzer eine Ortung mit Standort Sudentenstraße durch. Dort befand sich das Fahrzeug nach einer Überprüfung allerdings nicht mehr. An dem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi ist das Versicherungskennzeichen 573 ELD angebracht. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen.

