PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - E-Scooter nicht versichert
Am Montag stoppte die Polizei in Bad Buchau einen Zwölfjährigen mit einem Roller.

Ulm (ots)

Das Kind war gegen 18.45 Uhr in der Riedlingerstraße unterwegs. Der Junge fuhr mit einem E-Scooter an einem Discounter vorbei. Die Polizisten sahen, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Deshalb kontrollierte sie den Jungen. Sein Elektrokleinstfahrzeug war nicht versichert. Auch das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren hatte der Fahrende noch nicht erreicht. Die Beamten untersagten dem Zwölfjährigen die Weiterfahrt und übergaben ihn an seine Eltern. Den Scooter musste er im Beisein der Mutter nach Hause schieben.

Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über richtiges und pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz oder andere Straftaten zu begehen, ist ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten.

++++1846047

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren