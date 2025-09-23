Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - E-Scooter nicht versichert

Am Montag stoppte die Polizei in Bad Buchau einen Zwölfjährigen mit einem Roller.

Ulm (ots)

Das Kind war gegen 18.45 Uhr in der Riedlingerstraße unterwegs. Der Junge fuhr mit einem E-Scooter an einem Discounter vorbei. Die Polizisten sahen, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Deshalb kontrollierte sie den Jungen. Sein Elektrokleinstfahrzeug war nicht versichert. Auch das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren hatte der Fahrende noch nicht erreicht. Die Beamten untersagten dem Zwölfjährigen die Weiterfahrt und übergaben ihn an seine Eltern. Den Scooter musste er im Beisein der Mutter nach Hause schieben.

Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über richtiges und pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz oder andere Straftaten zu begehen, ist ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell