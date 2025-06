Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkhalle

Gotha (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen gestern, 23.00 Uhr und heute, 05.30 Uhr gewaltsam in eine Werkhalle einer in der Burbachstraße ansässigen Firma ein. Der oder die Täter entwendeten im Anschluss unter anderem Kupferstangen in noch unbekanntem Wert. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0155157/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

