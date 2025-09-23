Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Setzingen/A7 - Unfall bei Starkregen

Eine Leichtverletzte Person und Schaden an zwei Autos nach einem Unfall am Montag auf der A7 bei Setzingen.

Ulm (ots)

Der 21-Jährige fuhr kurz nach 9.30 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Langenau und Niederstotzingen hatte starker Regen eingesetzt und auf der Fahrbahn herrschte teils Aquaplaning. Deshalb verringerten die Vorausfahrenden Fahrzeuge ihre Geschwindigkeiten und bremsten ab. So auch ein 62-Jähriger. Der war mit seinem Dacia bei km 826 auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Bei hohem Verkehrsaufkommen und dem starken Regen war der Fahrer des nachfolgenden Citroen wohl zu schnell bei diesen Witterungsverhältnissen unterwegs. Der Citroen fuhr dem abbremsenden Dacia hinten auf. Die beiden Autos kamen auf der linken Fahrspur zum Stehen, schafften es aber mit eigener Kraft noch auf den Standstreifen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die 59-jährige Mitfahrerin im Dacia verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um die beschädigten Autos. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils 6.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es bis gegen 10.15 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen die Bodenhaftung komplett. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

