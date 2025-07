Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebe versuchen vor Polizei zu flüchten

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (14.07.2025), gegen 22:20 Uhr, wurden Polizeikräfte in der Ganghofersrtraße auf einen Roller mit zwei Personen aufmerksam. Da beide keinen Helm trugen, sollten sie kontrolliert werden. Sie versuchten vor dem Streifenwagen zu flüchten, konnten schließlich dazu bewegt werden anzuhalten. Am Roller konnten die Beamten Einbruchsspuren feststellen. Ermittlungen ergaben, dass der Roller zuvor in der Comeniusstraße gestohlen wurde. Der 16-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und von einem Erziehungsberechtigten abgeholt.

