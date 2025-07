Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkohol am Steuer

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (14.07.2025, 20:20 Uhr), befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die Lorientallee in Richtung Pasadenaallee und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch fuhr er gegen eine Leitplanke und geriet ins Schleudern. Verletzt wurde keiner. Der 26-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Darüber hinaus stellten die Beamten bei der Überprüfung fest, dass Führerschein des Mannes gefälscht war. Ihm wurde auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss ich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Urkundenfälschung verantworten.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht: - wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, - unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt "zero tolerance" - Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell