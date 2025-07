POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (14.07.2025), zwischen 8:50 Uhr und 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand der Schanzstraße (zwischen Bessemerstraße und Carl-Friedrich-Gauß-Straße) abgestellten, grauen Audi Q5. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

