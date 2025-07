Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auf gestohlenem Roller geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (15.07.2025), gegen 00:25 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen Rollerfahrer und seinen Sozius kontrollieren. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Fahrer über einen Supermarktparkplatz in die Krummlachstraße und weiter in die Bayreuther Straße, wo die Verfolgung aufgrund einer Fahrbahnverengung abgebrochen werden musste. Wenig später wurde der Roller auf einem Feldweg im Bereich der Wollstraße verlassen aufgefunden. Dieser wurde Ende Juni als gestohlen gemeldet. Der Fahrer trug ein weißes T-Shirt, einen schwarzen Helm und hatte dunkle Locken. Sein Sozius trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und einen weißen Helm.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können, werden gebeten sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

