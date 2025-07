Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (15.07.2025), gegen 3:15 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Ruthenstraße (zwischen Ruthenplatz und Leopoldstraße) einzubrechen. Hierbei wurde er durch Anwohner gestört, welche durch den Lärm wachgeworden waren. Der Täter flüchtete umgehend zu Fuß in Richtung Sternstraße. Er wurde als circa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell