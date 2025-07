Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag (14.07.2025) rückten Polizei und Feuerwehr gegen 11 Uhr aufgrund eines Wohnungsbrands gemeinsam in die Schützenstraße aus. Durch das Feuer, dessen Ursache bislang unklar ist, wurden keine Personen verletzt. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus wurde derart beschädigt, dass sie zunächst unbewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

