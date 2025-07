Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss auf geklautem Roller unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Für einen 18-Jährigen endete am Sonntagnachmittag (13.07.2025), gegen 17 Uhr, eine Rollerfahrt in der Polizeidienststelle. Polizeikräfte hatten den Rollerfahrer in der Bergmannstraße ohne Helm fahrend gesichtet und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Nach Erblicken des Streifenwagens versuchte der Fahrer zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch rasch eingeholt werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizeikräfte dann fest, dass der Roller offenbar gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Da ein Drogenvortest beim Fahrer außerdem positiv verlief, wurde der 18-Jährige zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Roller konnte letztendlich an die rechtmäßige Eigentümerin übergeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell