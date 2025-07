Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer kollidiert mit Baum

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (13.07.2025), gegen 21:30 Uhr, war ein 75-jähriger Autofahrer auf dem Kaiserswörthdamm in Richtung B9 unterwegs, als er kurzzeitig das Bewusstsein verlor, von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 75-Jährige und seine ebenfalls 75-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell