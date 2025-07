Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (14.07.2025), gegen 12:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Autofahrer und einem 57-jährigen Radfahrer in der Mundenheimer Straße. Der 33-Jährige missachtete an der Kreuzung Wittelsbachstraße/Schießhausstraße beim Rechtsabbiegen den Vorfahrt des in gleicher Richtung weiter fahrenden 57-Jährigen. Der Radfahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte jedoch und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad weist ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell