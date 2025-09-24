Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Am Montagabend stoppte die Polizei in Heidenheim einen 19-Jährigen.

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem VW in der Lessingstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf THC und Kokain. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Die Polizeistreife des Polizeireviers Heidenheim untersagte dem jungen Fahrer die Weiterfahrt. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den jungen Mann.

