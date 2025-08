Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Firmenfahrzeug - Werkzeuge entwendet

Oldenburg (ots)

In dem Zeitraum von Freitagabend bis zum heutigen Morgen kam es auf dem Gelände einer Firma an der Wilhelmshavener Heerstraße, in unmittelbarer Nähe der Anschlussstelle Etzhorn der A29, zu einem Einbruch in ein abgestelltes Firmenfahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Den ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich bisher Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten Transporter. Aus dem Fahrzeug entwendeten diese diverse Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 mit der Polizei Oldenburg in Verbindung zu setzen.(921699)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell