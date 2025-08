POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots) - Im Rahmen von zwei Ermittlungsverfahren wurden am 25. Juni und am 30. Juni verschiedene Werkzeuge im Oldenburger Stadtgebiet aufgefunden. Bislang kann das vermutliche Diebesgut keinen Eigentümern zugeordnet werden. Zunächst wurden am 25. Juni im Bereich der Lagerstraße in einem dortigen Waldstück mehrere Werkzeugkästen und verschiedene Werkmaschinen der Marken Makita, Schneider, Kraft und Bosch ...

mehr