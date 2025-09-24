Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Region - Betrüger gehen in rund 30 Fällen leer aus

Am Dienstag führten die Anrufe von Telefonbetrügern in der Region Biberach nicht zum Erfolg.

Wie die Polizei berichtet, trieben am Dienstag Unbekannte ihr Unwesen in der Region. Sie riefen ab der Mittagszeit bis in die frühen Abendstunden in rund 30 Fällen bei verschiedenen Haushalten an. Den Schwerpunkt bildete die Stadt Biberach und in neun Fällen die Gemeinde Uttenweiler mit Teilorten. Die Anrufer bedienten sich den bekannten Betrugsmaschen, indem sie sich als Polizeibeamte des Landeskriminalamtes Stuttgart oder der Kriminalpolizei Biberach ausgaben und von Einbrechern in der Nachbarschaft erzählten. In anderen Fällen versuchten die Anrufer durch Schockanrufe an Bargeld zu gelangen. Sie gaben vor, dass Angehörige schwere Unfälle verursachten und nur durch Zahlung einer Kaution aus dem Gefängnis freikommen würden. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrüger.

Achtung: Die Polizei wird Sie niemals am Telefon um Geldbeträge bitten.

Telefonbetrüger sind derzeit wieder sehr aktiv (wir berichteten), und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie immer misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. - Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

