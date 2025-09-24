Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Am Steuer eingeschlafen?

Am Montag geriet ein Autofahrer bei Bad Buchau in den Gegenverkehr. Eine Person wurde schwer verletzt, an Pkw und Lkw entstand erheblicher Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.15 Uhr auf der Landstraße 275. Der 56-Jährige geriet mit seinem KIA nach links und stieß mit einem entgegenkommenden MAN Laster eines 55-Jährigen frontal zusammen. Dabei lösten im Auto sämtliche Airbags aus. Gegenüber der Polizei gab der Autofahrer an, dass er wohl kurz eingeschlafen sei. Bei dem Unfall verletzte sich der mutmaßliche Unfallverursacher schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 56-Jährigen Hinweise auf eine Medikamentenbeeinflussung. Deshalb musste der Autofahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Den Schaden an dem schrottreifen KIA schätzt die Polizei Riedlingen auf rund 8.000 Euro, den am 26 Tonner Lkw auf ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr aus Bad Buchau war mit rund 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

++++1846083(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell