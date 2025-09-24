Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt

A8 - Betrunken gefahren

Am Dienstagnachmittag zog die Polizei auf der A8 einen Ford-Fahrer aus dem Verkehr.

Gegen 15 Uhr stoppte der Verkehrsdienst Mühlhausen den Ford-Fahrer in Merklingen. Dieser fuhr zuvor in Schlangenlinien auf der A8 in Richtung Stuttgart. Bei dem Fahrer konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test bestätige den Verdacht. Der Fahrer war mit über 2 Promille unterwegs. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Fahrer genau intus hatte. Da der Mann auch keinen Führerschein hatte, erwarten ihn nun mehrere Anzeigen.

