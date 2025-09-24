PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Von der Straße abgekommen
Am Dienstag landete bei einem Unfall bei Munderkingen ein VW an der Leitplanke.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr war der 44-jährige VW-Fahrer auf der B311 von Ehingen in Richtung Riedlingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf Höhe Munderkingen nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen die Leitplanke. Eine entgegenkommende VW-Polo-Fahrerin versuchte dem Fahrer noch auszuweichen. Die Fahrzeuge streiften sich. Die Fahrenden hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Munderkingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten VW-Golf wird auf 15.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst barg das Auto. Der Schaden am Auto der 61-Jährigen wird auf 1.500 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ist, ist derzeit nicht bekannt.

++++ 1850967 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

