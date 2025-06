POL-BO: Mit 2 Promille: Autofahrerin (62) durchbricht Hecke und kollidiert mit Balkon

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 24. Juni, in Bochum-Stiepel ist ein 66-jähriger Radfahrer von einem Lkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr war der 66-jährige Bochumer mit seinem Fahrrad auf der Brockhauser Straße unterwegs. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Radfahrer in einer Kurve in Höhe der Hausnummer 216 von einem Lkw überholt. Beim Wiedereinscheren streifte der ...

