POL-BO: Radfahrer (66) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Witten (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Spielhalle in Witten und bittet um Zeugenhinweise. Am Samstag, 21. Juni, gegen 3.35 Uhr verschafften sich nach aktuellem Kenntnisstand drei bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Spielhalle an der Wittener Straße 100. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend nach Zeugenaussagen in einem schwarzen Auto, vermutlich ein ...

