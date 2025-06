Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Spielhalle in Witten und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag, 21. Juni, gegen 3.35 Uhr verschafften sich nach aktuellem Kenntnisstand drei bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Spielhalle an der Wittener Straße 100. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend nach Zeugenaussagen in einem schwarzen Auto, vermutlich ein Mercedes. Angaben zur Beute stehen noch aus. Die drei Tatverdächtigen sollen dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache).

