Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Raub auf Auslieferer einer Bäckerei

Celle (ots)

Hambühren- Am Sonnabend, den 03.05.2025 kam es gegen 05:20 Uhr zu einem versuchten Überfall auf einen Auslieferer einer Bäckerei in der Hambührener Ostlandstraße. Ein Unbekannter trat an den Bäckereimitarbeiter heran und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Bei dem Ansatz des Opfers sich verteidigen zu wollen, ergriff der Täter die Flucht in südliche Richtung. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter wird als männlich, schlank und etwa 170cm groß beschrieben. Er soll gänzlich in schwarz gekleidet gewesen sein. Über den Kopf habe er eine Kapuze getragen und das Gesicht sei maskiert gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch bekannt, dass etwa zur Zeit des Überfalls ein nicht beteiligtes Fahrzeug aus der Straße Am Ring an der Bäckerei vorbeigefahren sei und dann weiter in Richtung Norden fuhr. Die Insassen dieses Fahrzeugs und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141 277-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell