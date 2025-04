Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durchsuchung auf dem Heimathof in Eschede

Eschede (ots)

Die Polizei Celle hat gestern Abend eine Wohnung auf dem sog. Heimathof in Eschede durchsucht. Damit reagierten die Ermittler auf eine angekündigte Berichterstattung des Senders RTL in dem Magazin "Extra". In dem Beitrag geht es unter anderem um die sogenannten "Mädeltage", die durch die Jugendorganisation "Junge Nationalisten" der Partei "Die Heimat" in der Vergangenheit auf dem Hof in Eschede stattgefunden haben. Bei der Ausstrahlung des Programmhinweises auf der Internetseite des Senders war auch der 18 Jahre alte Bewohner einer Wohnung auf dem Heimathof zu sehen, dieser hantierte in dem Beitrag mit einer Waffe. Noch vor Ausstrahlung der Sendung um 22:35 Uhr durchsuchten die Ermittler dann gegen 21:00 Uhr die Wohnung auf dem Heimathof in Eschede. Dabei beschlagnahmten sie eine Schusswaffe, die nun einer waffenrechtlichen Überprüfung unterzogen wird. Der 18 Jahre alte Wohnungsinhaber war bei den Maßnahmen nicht anwesend. Die Ermittlungen dauern an. Der Hof gilt seit etlichen Jahren als Veranstaltungsort für rechtsextreme Aktivitäten.

