Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Biberach.

Gegen 9.45 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Nissan in der Wetterkreuzstraße unterwegs. Von dort aus bog sie nach links in die Mittelbergstraße ab, um in Richtung Stadtmitte zu fahren. An der Einmündung zur Mittelbergstraße, an dem die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen geregelt wird, achtete sie nicht auf eine 34-Jährige mit ihrem Skoda. Die befand sich auf der Vorfahrtstraße und kam von rechts. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 5.000 Euro.

