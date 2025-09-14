Polizei Köln

POL-K: 250914-1-K Autofahrer stirbt bei Unfall im Parkhaus - Beifahrerin schwer verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Sonntag (14. September) ist ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Engelskirchen bei einem Unfall im innerstädtischen Parkhaus am Kaiser-Wilhelm-Ring ums Leben gekommen. Rettungskräfte brachten seine in dem Audi A7 Sportback eingeklemmte Beifahrerin (24) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei das Parkhaus.

Gegen 3.40 Uhr hatte das Notrufsystem des Audi den Einsatz von Rettungskräften und der Polizei ausgelöst. Nach erster Auswertung der Unfallspuren dürfte der 29-jährige Mann beim Ausfahren aus der Tiefgarage mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Audi verloren haben und gegen die Betonwand gefahren sein.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell