POL-K: 250912-5-K Mit Sex gelockt und ausgeraubt - Kripo nimmt zwei Tatverdächtige fest und vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Am Freitag (5. September) gegen 16 Uhr hat die Kripo Köln in Kalk und Zollstock Haftbefehle gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Beschuldigte vollstreckt. Beide sind verdächtig, zum Teil gemeinschaftlich mit weiteren Beschuldigten seit Juni 2024 in unterschiedlichen Konstellationen insgesamt mindestens fünf Männer (38 - 55 Jahre) über ein Onlineportal nach Köln gelockt zu haben. An den jeweils vereinbarten Treffpunkten wurden die Geschädigten beraubt. Diese waren davon ausgegangen, sich mit jungen Frauen für bezahlte Sextreffen in Mülheim verabredet zu haben. Statt auf Frauen trafen die zum Teil weit angereisten Männer auf Beschuldigte, die sie mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände zwangen. In einem Fall aus März wurde einem 49-Jährigen Beteiligten sogar sein Wagen, ein Mercedes, geraubt.

Bereits vor der Vollstreckung der Haftbefehle und den ersten Wohnungsdurchsuchungen identifizierten die Kriminalbeamten weitere mutmaßlich tatbeteiligte Männer im Alter von 18 - 20 Jahren. Am frühen Donnerstagmorgen (11. September) durchsuchten Ermittler weitere Wohnungen in Kalk und Mülheim. Dabei stellten sie mehrere Mobiltelefone sicher.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Fällen dauern noch an. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/cg)

