Polizei Köln

POL-K: 250912-2-K Rucksack aus Auto gestohlen - Wohnungslose Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagnachmittag (11. September) zwei wohnungslose Männer (36, 44) festgenommen, die einen Rucksack aus einem geparkten Auto am innerstädtischen Bonner Wall gestohlen haben sollen.

Passanten hatten gegen 14.30 Uhr die Polizei alarmiert, als die stark alkoholisierten Tatverdächtigen durch das geöffnete Fenster griffen und das Auto öffneten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit ihrem Einkaufswagen und der Beute in Richtung Rolandstraße. Aufgrund der guten Beschreibung der Zeugen nahmen die Einsatzkräfte die Männer dort fest und stellten zwei mitgeführte Messer sicher. Zudem händigten die Polizisten den Rucksack samt Inhalt dem rechtmäßigen Inhaber wieder aus. Die beiden Tatverdächtigen sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/cg)

