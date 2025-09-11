Polizei Köln

POL-K: 250911-2-K EG Sattla vollstreckt weiteren Haftbefehl - Festnahme in Köln-Kalk

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Fahnder der Polizei Köln haben am Mittwoch (10. September) im Rahmen der "Ermittlungsgruppe (EG) Sattla" einen weiteren Haftbefehl gegen einen 50 Jahre alten Mann im Stadtteil Kalk vollstreckt. Dem Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche im Zusammenhang mit bandenmäßig organisierten Drogengeschäften vorgeworfen.

Aus Gründen der möglichen Identifizierbarkeit wird die Staatsanwaltschaft Köln keine weiteren Informationen zu der festgenommenen Person und den näheren Umständen der Festnahme bekannt geben. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell